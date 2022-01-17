За даними західної розвідки, імовірний напад на Україну Росія планує здійснити у січні-лютому.

Олександр Лукашенко анонсував нові військові навчання з Росією на кордоні з Україною в рамках "Союзної держави".

Про це він заявив 17 січня під час чергової наради з військовими чиновниками.

Навчання заплановані у лютому.

"У цій непростій атмосфері ми з президентом Російської Федерації ще у грудні 2021 року домовилися провести позапланові конкретні заходи на західних кордонах "Союзної держави" і на південному фланзі Білорусі – це теж кордон "Союзної держави". Ми домовилися провести спільні заходи. Сьогодні ми бачимо, що нам треба у цьому регіоні провести солідні навчання. І ці навчання не повинні бути лише білоруськими. Це повинні бути нормальні навчання з відпрацюванням певного замислу протистояння з західними силами – Прибалтика і Польща, і півдня – України. Навчання ми планували провести у грудні", - відповів Лукашенко.

Мінськ поки не називає точну дату початку цих "навчань".

При цьому самопроголошений президент Республіки звинуватив Україну у стягуванні військ: "Це ще гірше за НАТОвські війська. І це все у безпосередній близькості держкордону нашої країни".

Важливо

За даними західної розвідки, імовірний напад на Україну Росія планує здійснити у січні-лютому. При цьому деякі американські високопосадовці допускають, що вторгнення Путін "може перенести" на весну – через потепління і неможливість пересувати військову техніку.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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