Блінкен чув від канцлера Німеччини Олафа Шольца, що "все готово" на випадок нової російської агресії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну. Він зазначив, що США вважатимуть вторгненням в Україну перетин кордону хоч одного російського військового.

Про це Блінкен заявив в інтерв’ю ZDF.

"Коли російський солдат перетинає кордон України, ми маємо справу зі справді серйозною проблемою. Тому що це дуже чіткий напад на Україну. Чи то один солдат, чи тисяча… Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, а й недавно до Білорусі були відправлені солдати. Тому це реальний ризик", – відповів держсекретар.

Що стосується "Північного потоку-2", то позиція США давно відома: "Ми проти експлуатації газопроводу", – зазначив Блінкен. Він чув від канцлера Німеччини Олафа Шольца, що "все готово" на випадок нової російської агресії.

Читайте такожТарас Козак і ще троє українців потрапили під санкції СШАВід переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві Блінкен особливих проривів не очікує, проте американській стороні важливо почути, що вирішила РФ за підсумками консультацій зі США і НАТО минулого тижня.

Держсекретар США наголосив, що США з Альянсом багато років намагалися налагодити прозорі відносини з Москвою, але "ці спроби були неодноразово відхилені Росією".

"Насправді в останні роки проблема була не в НАТО", – зауважив Блінкен.

Що передувало

Напередодні американський глава Джо Байден заявив, що "будь-яке переміщення російських сил на територію України буде вважатися вторгненням". За його словами, відповіді на такі дії детально обговорювалися з союзниками США і "були дуже чітко викладені президенту Путіну".

Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану".