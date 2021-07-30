Олександр Лукашенко розповів, як Світлана Тихановська нібито прийшла до нього і попросила грошей, щоб виїхати з Білорусі.

Олександр Лукашенко розповів, як нібито врятував лідера опозиції Світлану Тихановську і дав їй 15 тисяч доларів, щоб вона виїхала з Білорусі.

Відео, на якому Лукашенко розповідає свою історію, опублікував Telegram-канал Nexta Live.

"Вона каже, це я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі і погрожували, що там мало не дітей схоплять. Це після того, як їх хотіли спалити в будинку. Це все було підлаштовано, коли вони зібрали всю цю Координаційну раду і пішли в окремий будинок. І ця дурепо туди поперлася", - зазначив Лукашенко.

За його словами, в той день вона прийшла до нього і попросила грошей, щоб виїхати з Білорусі.

"Ми зробили, все що просила. Ну, їдь до дітей, Я розумію. Я взагалі проти жінок не воюю. Не встигли виїхати, як вона дзвонить - каже, що у неї немає грошей. Я кажу: "Візьми, попроси у державної компанії". Скільки хоче? 15 тисяч доларів. Дали 15 тисяч доларів, це все-таки діти. Ось що було. І вона сьогодні говорить про те, що їй погрожували, що дітей від неї забирали, мерзотниця! Перший раз про неї говорю, хоча з жінками не воюю", - заявив Лукашенко.

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Протести в Білорусі: що було

Протести у Білорусі спалахнули у серпні 2020 року – люди вийшли на вулиці у зв’язку з фальсифікацією президентських виборів Олександром Лукашенком. Демонстранти вимагали проведення повторного голосування. Хвилю протестів очолила дружина опозиціонера Сергія Тихановського Світлана.

У відповідь силовики розігнали акції. Унаслідок сутичок сотні громадян постраждали, правозахисники повідомляли про вбитих.

Політичні переслідування в країні тривають дотепер. Зокрема, чиниться тиск на правозахисні організації та незалежні медіа. Низка країн світу не визнають за Лукашенком статусу президента.

А 23 травня цього року Лукашенко наказав посадити пасажирський літак в аеропорту Мінська, на борту якого перебував журналіст Роман Протасевич. Це викликало нове обговорення у ЄС та США щодо введення наступного пакету санкцій проти Білорусі.

Автор: Денис Прядко