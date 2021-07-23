Символом акції є гусак, ґелґотіння якого нагадує назву міста Гааґа, де розташований Міжнародний кримінальний суд, що “буде розглядати протиправні дії лукашенківського режиму як злочини проти людяності”.

У Києві біля будівлі Посольства Республіки Білорусь триває акція правозахисників та представників білоруської спільноти під назвою: "Гусь за Білорусь".

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 активістів.

Організатором заходу виступила правозахисна організація "Центр громадянських свобод". Її представники пояснили, що символом акції є гусак, ґелґотіння якого нагадує назву міста Гааґа, де розташований Міжнародний кримінальний суд, що “буде розглядати протиправні дії лукашенківського режиму як злочини проти людяності”.

Читайте такожУ Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з УкраїноюАктивісти хочуть привернути увагу суспільства на репресії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, висловити проти них протест та нагадати про відповідальність за злочини.

“Найбільш кричущі факти останнього місяця, що стосуються репресій щодо медійників та правозахисників Білорусі: 30 червня журналіста Андрєя Александрова було звинувачено у державній зраді, що передбачає 15-річне ув‘язнення. 6 липня суд засудив одного з опозиційних лідерів Віктора Бабарико до 14 років тюрми. 8 липня білоруська влада арештувала головного редактора медіа "Наша Ніва" Єгора Мартиновича та ще 4 працівників редакції. 14 липня владою здійснено обшуки в офісі правозахисної організації "Вясна", при чому було арештовано керівника "Вясни" Алєся Бялацкого”, - нагадали у "Центрі громадянських свобод".

Учасники акції вимагають від режиму Лукашенка припинити репресії, звільнити затриманих і покарати винних у порушеннях закону.

Також вони закликають представників української влади адекватно відреагувати на ці масовані порушення прав людини.

Порушення прав людини в Білорусі

14 липня у Білорусі затримали керівника правозахисного центру ”Вясна” Алеся Беляцького і ще більше десятка осіб.

У правозахисників ”Вясни” обшуки проходили в рамках порушеної в березні кримінальної справи за статтею про ”організацію і фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок”.

Також 14 липня співробітники силових структур прийшли з обшуком до екс-глави ”Об`єднаної громадянської партії”, члена команди колишнього кандидата у президенти Білорусі від опозиції Світлани Тіхановської Анатолія Лебедько.

До цього білоруські правоохоронні органи провели обшуки відразу у кількох журналістів видань ”Наша Ніва”, Onliner, ”Брестська газета”, ”Віртуальний Брест”. ”Наша Ніва” пізніше повідомила про припинення роботи в країні через посилення тиску влади.

У травні білоруська влада заблокувала незалежний сайт Tut.by. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістською ”інформаційну продукцію” Tut.by.

Всі ці видання і центр ”Вясна” активно висвітлювали акції протесту, що почалися в Білорусі після президентських виборів в серпні 2020 року, переможцем яких ЦВК оголосив Лукашенка. Він балотувався на шостий термін поспіль. Учасники протестів вимагають відставки Лукашенка. В результаті жорстких розгонів виступів були затримані тисячі людей. Порушено десятки кримінальних справ.

Автор: Костянтин Гончаров