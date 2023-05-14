Відсутність диктатора викликала здивування на тлі чуток про те, що він серйозно хворий.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на тлі новин про погіршення здоров'я не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі.

Як повідомляє проект "Мотолько помоги" в Telegram, Лукашенка не було на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.

Замість диктатора традиційну промову виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.

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Куди зник Лукашенко?

На параді у Москві Лукашенку стало зле. Йому викликали бригаду медиків, а потім відправили додому. У Мінську диктатор вийшов до журналістів, кульгаючи. ЗМІ помітили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. А нещодавно він приїхав у президентську клініку в Дроздах.

За даними ЗМІ, в організмі білоруського диктатора Олександра Лукашенка стався серйозний збій, що спровокував хвороби ендокринної системи та серця. Відомо, що останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з центру ім Бакульова.

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