Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на тлі новин про погіршення здоров'я не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі.
Як повідомляє проект "Мотолько помоги" в Telegram, Лукашенка не було на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.
Замість диктатора традиційну промову виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.
Куди зник Лукашенко?
На параді у Москві Лукашенку стало зле. Йому викликали бригаду медиків, а потім відправили додому. У Мінську диктатор вийшов до журналістів, кульгаючи. ЗМІ помітили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. А нещодавно він приїхав у президентську клініку в Дроздах.
За даними ЗМІ, в організмі білоруського диктатора Олександра Лукашенка стався серйозний збій, що спровокував хвороби ендокринної системи та серця. Відомо, що останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з центру ім Бакульова.