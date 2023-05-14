Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на тлі новин про погіршення здоров'я не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі.

Як повідомляє проект "Мотолько помоги" в Telegram, Лукашенка не було на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.

Замість диктатора традиційну промову виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.

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Куди зник Лукашенко?

На параді у Москві Лукашенку стало зле. Йому викликали бригаду медиків, а потім відправили додому. У Мінську диктатор вийшов до журналістів, кульгаючи. ЗМІ помітили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. А нещодавно він приїхав у президентську клініку в Дроздах.

За даними ЗМІ, в організмі білоруського диктатора Олександра Лукашенка стався серйозний збій, що спровокував хвороби ендокринної системи та серця. Відомо, що останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з центру ім Бакульова.

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