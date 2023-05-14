Невідомо, чим спровокований дивний збій в організмі диктатора.

В організмі білоруського диктатора Олександра Лукашенка стався серйозний збій, що спровокував хвороби ендокринної системи та серця.

Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело. Відомо, що останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали "професори" з Москви, зокрема з центру ім Бакульова.

"Судячи з "набору лікарів" у Лукашенка був якийсь збій, який викликав дуже серйозні захворювання ендокринної системи та кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій - невідомо", - розповіло джерело.

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Чутки про хвороби Лукашенка

Стан здоров'я Лукашенка викликав підозри пілся параду у Москві 9 травня. Тоді диктатору стало зле. Він навіть не прийшов на прийом до Путіна. Лукашенку в Москві викликали бригаду медиків, а потім відправили додому. У Мінську диктатор вийшов до журналістів, кульгаючи.

ЗМІ помітили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. А нещодавно він приїхав у президентську клініку в Дроздах.

На тлі чуток про погіршення здоров'я диктатора, ходять інші чутки - хто ж замінить його після смерті. Політологи стверджують, що влада в сусідній країні у такому разі має перейти до голови верхньої палати парламенту Республіки Білорусь Наталії Кочанової.

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