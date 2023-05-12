Винятками стали заходи з нагоди 9 травня, та й тоді диктатор мав дуже хворобливий вигляд.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці.

Білоруське видання "Зеркало" проаналізувало графік Лукашенка і дійшло висновку, що у травні у нього практично не було публічних подій. Третій день поспіль диктатор зовсім не з’являється на публіці.

"Аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День Перемоги", - зазначає видання.

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3, 4 і 5 травня у Лукашенка був лише один публічний захід - вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. Вже ЗМІ звернули увагу на його осиплий голос. Це виглядало підозріло, адже Лукашенко досить часто проводить багатогодинні публічні зустрічі, зокрема з журналістами.

Загалом у травні, не враховуючи заходи до 9 травня, Лукашенко провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (його показали тільки на фото, але не на відео) і вже згадане вище нагородження.

"Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я - невідомо, оскільки прес-служба питання ніяк не коментує", - пише видання.

Куди зник Лукашенко?

Під час параду у Москві 9 травня Лукашенку стало зле. Він не приїхав на званий обід свого друга Путіна. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив втечу Лукашенка з параду тим, що той дуже й зайнятий.

За даними ЗМІ, Лукашенку в Москві викликали бригаду медиків. Йому ставили крапельницю, а потім відправили додому. У Мінську диктатор вийшов до журналістів, кульгаючи. Разом з Лукашенком були його сини, які стежили за кожним рухом старого диктатора. Крім того, політик відмовився й від традиційної промови.

На тлі чуток про погіршення здоров'я диктатора, ходять інші чутки - хто ж замінить його після смерті. Політологи стверджують, що влада в сусідній країні у такому разі має перейти до голови верхньої палати парламенту Республіки Білорусь Наталії Кочанової.

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