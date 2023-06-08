Її затримали разом з Романом Протасевичем при екстреній посадці літака Ryanair в Мінську.

Росіянка Софія Сапега, яка перебувала в ув'язненні в Білорусі, звільнена указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Як повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, її передали делегації Приморського краю на чолі з губернатором Олегом Кожемяко.

"Хочеться подякувати президенту Олександру Григоровичу Лукашенку за ту можливість. За можливість повернутися додому, до своєї мами, до свого батька. За те, що мені було дано другий шанс", - заявила Софія Сапега.

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"Упевнений, Софія зробить висновки з цієї історії. Це був серйозний урок. Але завдяки добрій волі Олександра Григоровича замість шести років вона провела в ув'язненні два. Софія летить додому, до сім'ї", - написав Кожемяко.

Затримання Сапеги і Протасевича

Софію Сапегу затримали разом із колишнім головним редактором білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем у травні 2021 року під час екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. У Білорусі росіянку засудили до шести років колонії; за версією слідства, вона адмініструвала телеграм-канал "Чорна книга Білорусі", в якому розміщувалися персональні дані силовиків.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко помилував колишнього главреда Опозиційного проекту Nexta Романа Протасевича, засудженого на 8 років в'язниці.