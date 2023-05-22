Раніше Протасевич "здав" всіх своїх соратників по опозиції і отримав 8 років в'язниці.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко помилував колишнього главреда опозиційного проекту Nexta Романа Протасевича, засудженого на 8 років в'язниці. Про це повідомляє державне інформагентство "Белта".

"Буквально щойно я підписав всі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина. Перш за все я шалено вдячний країні і особисто президенту за таке рішення", – заявив Протасевич в коментарі агентству.

Жодних інших обставин цього помилування не наводиться. Влада Білорусі також поки не коментувала свою мотивацію.

Відео дня

Справа Романа Протасевича

Протасевич - у минулому білоруський опозиціонер. У 2020 році, коли Білорусь охопили масові протести після оголошення фальсифікованих результатів президентських виборів, він вів найбільший опозиційний телеграм-канал Білорусі Nexta. Спочатку канал просто висвітлював протести, а потім почав їх координувати. Сам Протасевич в цей час перебував у вимушеній еміграції.

У травні 2021 року влада Білорусі примусово посадила на своїй території авіалайнер, що летів транзитом через білоруський повітряний простір. На борту літака перебував Протасевич. КДБ Білорусі заарештувало журналіста і його дівчину Софію Сапегу, після чого літак відпустили.

Після цього державні ЗМІ Білорусі показували "інтерв'ю" Протасевича, в якому він з явними слідами побоїв на обличчі зізнається в "злочинах" проти режиму Лукашенка. Згодом Протасевич пішов на пряму співпрацю з режимом і його відпустили на свободу.

У травні 2022 року Сапегу засудили на 6 років в'язниці. Тоді ж Протасевич заявив, що одружився з іншою жінкою. Як з'ясувалося, з Сапегою він не підтримував стосунки з моменту арешту. 3 травня 2023 року вже самого Протасевича, який на той час дав масу свідчень проти лідерів білоруської опозиції, засудили до 8 років колонії.

Вас також можуть зацікавити новини: