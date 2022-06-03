Сапегу в Білорусі засудили до 6 років, а тепер її можуть передати Росії.

Олександр Лукашенко заявив, що громадянку РФ Софію Сапегу можна видати Росії.

Про це повідомляє "Белта".

Лукашенко зазначив, що йому "шкода дівчину" і що "треба питання це вирішувати".

"Вона ж росіянка... у нас є практика. Ми можемо російського громадянина передати в Росію. Нехай вона там відбуває термін. Або вони що хочуть там роблять. Думаю, для неї наука велика", - прокоментував рішення Лукашенко.

Нагадаємо, Сапега в грудні 2021 року, за чотири місяці до того, як суд засудив (6 травня 2022 рік) її до шести років позбавлення волі, подавала Лукашенку прохання про помилування. Тоді вітчим Сапеги говорив, що вона "розраховувала на угоду зі слідством, допомогу Росії, екстрадицію, і що справа до суду взагалі не дійде".

Розгляд справи Софії Сапеги почався 28 березня і проходив у закритому режимі.

Влада РФ відмовилася коментувати вирок Сапезі.

Затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги

У травні 2021 року влада Білорусі примусово посадила пасажирський літак Ryanair для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, які були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Пызныше Андрій Сапега, батько затриманої в Мінську росіянки Софії Сапеги, звернувся до Олександра Лукашенка з проханням помилувати його дочку.

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