'У природі є сили, які поставлять США на місце': Лукашенко звернувся до Трампа

За його словами, американці зараз сильні, але все може змінитися.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко попередив президента США Дональда Трампа, що в природі існує чимало сил, здатних поставити сильних світу цього на місце. Про це повідомляє Clash Report.

"Я й хотів, щоб він (Дональд Трамп – УНІАН) був президентом, і думаю, що він ще чимало може зробити – адже він відпрацював лише половину терміну. Але ось так, знаєте, командувати, брати й розбомбити країну, як це сталося в Ірані, завдавати ударів по містах, вбивати керівництво країни, а потім ще й хвалитися цим… Що це таке?" – сказав диктатор.

За його словами, американці зараз сильні, і вони вважають, що немає такої сили, яка могла б їх зупинити.

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"Так, вони зараз потужні, вони розуміють, що немає тієї сили, яка могла б їх зупинити. Помиляються. Усі – боголюби, усі – богомольці. А він бачить і по голові вріже дуже сильно. Тому треба бути обережнішими тут. Ми точно не знаємо, скільки тут, у нашій природі, сил, які можуть поставити сильних цього світу на місце. Про це треба пам’ятати", – зазначив Лукашенко.

Заява Лукашенка щодо виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, глава Білорусі Олександр Лукашенко раптово заперечив слова президента США Дональда Трампа про те, що Україні час змінити президента. Він сказав, що не Трампу диктувати, хто має очолювати Україну, це питання має вирішувати український народ.

Однак глава Білорусі зазначив, що згоден з думкою Трампа про те, що в Україні потрібно провести вибори. Він додав, що раніше український лідер Володимир Зеленський обіцяв залишитися на посаді лише один термін.

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