За наказом Лукашенка у Білорусі раптом 'очистились' радіоактивні території

Білорусь скасовує особливий статус значних територій, забруднених під час Чорнобильської катастрофи.

На початку 2027 року Білорусь офіційно зніме статус радіаційно забруднених територій із 177 населених пунктів, в яких проживають близько 566 400 осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на заяви білоруської влади.

Білоруські посадовці посилаються на результати досліджень, проведених у 2021–2025 роках, які начебто засвідчили "значне поліпшення умов" у низці населених пунктів, розташованих у районах, що потрапили під викид радіонуклідів навесні 1986 року.

Як зазначає "Радіо Свобода", у квітні минулого року диктатор Олександр Лукашенко обурився тим, що в Білорусі понад 900 тисяч людей досі проживають на територіях, які офіційно вважаються забрудненими радіонуклідами. І ось тепер для понад половини з цих людей ситуація зміниться. Причому не лише формально.

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Справа в тому, що білоруси, які проживають на забрудненій території, мають право на значні державні пільги - від безкоштовного харчування для школярів до прямої грошової допомоги у деяких ситуаціях. Тепер частину цих пільг люди втратять.

Сергій Бесараб, білоруський експерт з радіаційної безпеки, який зараз проживає за межами країни, розкритикував зміну статусу цих територій. За його оцінками, повернення до природного радіаційного фону там можливе лише через два з половиною століття.

Крім того, за його словами, на деяких ділянках забруднених земель є локальні "гарячі точки", які не враховуються "застарілими радянськими методами макрооцінки", які досі практикує Білорусь.

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Як писав УНІАН, Росія активно використовує економічну та політичну залежність Білорусі для вербування її громадян у власні війська. Вербувальники обіцяють великі виплати, пільги й навіть "анулювання судимостей", хоча така діяльність підпадає під кримінальну статтю про найманство.

Журналісти й правозахисники фіксують, що завербованими стають переважно чоловіки з малих міст і сіл, які шукають швидких грошей, не усвідомлюючи ризику загибелі та юридичних наслідків.

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