Польща не піддасться на шантаж та зробить все, щоб захистити кордони ЄС, зазначив прем'єр.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

Про це він написав сьогодні у Twitter.

"Лукашенко (самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко – Ред.) розв'язав гібридну війну проти ЄС. Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Польща не піддасться шантажу і зробить все, щоб захистити кордони ЄС", – зазначив голова польського уряду.

Читайте такожУ Польщі вважають, що мігранти можуть піти через УкраїнуНагадаємо, 9 листопада Матеуш Моравецький заявляв, що ситуація зі скупченням мігрантів на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці та стабільності всього Євросоюзу.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти членів об'єднання держав.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Автор: Ганна Бредіхіна