Співрозмовники поговорили про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні, а також про те, що відбувається на сході України.

В. о. канцлера Німеччини Ангела Меркель сьогодні знову зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну після вчорашнього телефонного дзвінка.

Про це повідомляється на офіційному сайті канцлера ФРН.

"В ході телефонної розмови канцлер і президент Росії обмінялися думками про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні. Канцлер підкреслила, що причиною цього став білоруський режим, який використовує беззахисних людей в гібридній атаці на Європейський Союз", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗМІ вказали на причетність Лукашенка до "штурму" біженцями білорусько-польського кордону (відео)Також зазначено, що канцлер торкнулася ситуації з безпекою на околицях та на сході України і закликала президента Росії "просувати переговори в "нормандському форматі" для виконання Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту".

Як повідомлялося, під час телефонної розмови Ангели Меркель і Володимира Путіна, що відбулася напередодні, 10 листопада, обговорювалася ситуація з мігрантами з Білорусі.

В. о. канцлера ФРН назвала неприпустимим використання мігрантів білоруським режимом в політичних цілях. Меркель попросила Путіна вплинути на Олександра Лукашенка.

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Автор: Інна Андаліцька