В. о. канцлера Німеччини Ангела Меркель сьогодні знову зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну після вчорашнього телефонного дзвінка.
Про це повідомляється на офіційному сайті канцлера ФРН.
"В ході телефонної розмови канцлер і президент Росії обмінялися думками про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні. Канцлер підкреслила, що причиною цього став білоруський режим, який використовує беззахисних людей в гібридній атаці на Європейський Союз", – йдеться в повідомленні.
Читайте такожЗМІ вказали на причетність Лукашенка до "штурму" біженцями білорусько-польського кордону (відео)Також зазначено, що канцлер торкнулася ситуації з безпекою на околицях та на сході України і закликала президента Росії "просувати переговори в "нормандському форматі" для виконання Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту".
Як повідомлялося, під час телефонної розмови Ангели Меркель і Володимира Путіна, що відбулася напередодні, 10 листопада, обговорювалася ситуація з мігрантами з Білорусі.
В. о. канцлера ФРН назвала неприпустимим використання мігрантів білоруським режимом в політичних цілях. Меркель попросила Путіна вплинути на Олександра Лукашенка.
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