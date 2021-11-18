Моравецький впевнений, що Лукашенко та Путін діють спільно.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у питанні штучної міграційної кризи Білорусь і Росія діють спільно. На думку політика, їхньою метою може бути, зокрема, відвертання уваги від підготовки нової атаки проти України.

Про це Моравецький повідомив в інтерв’ю виданню Bild.

Очільник польського уряду закликав до жорсткої позиції перед тиском Лукашенка, застерігши, що інакше цим маршрутом до Європи можуть рушити мільйони мігрантів.

Моравецький зізнався, що не виключає воєнного конфлікту з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Ми не можемо виключати нічого. Лукашенко й Путін явно реалізують стратегію, що має на меті дестабілізувати Захід. Ми не знаємо, що ще вони планують. Можливо, що криза на кордоні створена тільки для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України, - сказав прем’єр.

Моравецький сподівається, що міжнародний тиск все ж спрацює й потік мігрантів у Білорусь припиниться.

Прем’єр Польщі також наголосив, що ЄС повинен зайняти жорстку позицію, щоб за деякий час не зіткнутися з ще більшим потоком мігрантів через Білорусь.

"Якщо зараз не стримати ці тисячі мігрантів, то скоро ми побачимо сотні тисяч і мільйонів тих, хто намагається потрапити до Європи. Якщо рішуче не захищати наші європейські кордони, сотні мільйонів з Африки чи Близького Сходу спробують дістатися до Європи, зокрема до Німеччини. У Німеччині вже проживає 80 млн людей - чи готова вона впустити ще 50 мільйонів?", - заявив Моравецький.

Читайте такожМеркель фактично визнала Лукашенка лідером Білорусі: стало відомо про довгу бесідуВін також прокоментував нещодавню розмову Ангели Меркель з Лукашенком. Моравецький наголосив, що для Польщі важливо, аби "жодних рішень не приймали у неї за спиною", але якщо розмова йшла про те, як відправити мігрантів з Білорусі назад додому - тоді будь-яка ініціатива є в інтересах Польщі.

Крім того, Моравецький торкнувся питання "Північного потоку-2". Прем’єр Польщі зазначив, що закликатиме нового канцлера Німеччини зупинити проект.

"Давайте не давати Путіну додаткові гроші, сплачуючи за енергоресурси, щоб він міг і далі нарощувати озброєння", - сказав він.

Міграційна криза на кордоні ЄС

Білорусь спровокувала міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею.

Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає їм потрапити до країн Євросоюзу.

Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Агресія РФ щодо України

У 2014 році Росія пішла на агресію щодо України – захопила Крим і вдерлася на частину Донбасу.

Також повідомлялося, що РФ стягнула війська до українського кордону. На захопленій частині Донбасу проросійські бойовики створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Для розв'язання конфлікту були підписані Мінські угоди. Під документом також стоїть підпис представника російської сторони, проте РФ стверджує, що не є стороною конфлікту, а просто виконує "роль посередника".

Наприкінці жовтня поточного року в американському виданні The Washington Post з'явилася стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ поблизу кордону нашої країни.

У США та ЄС маневри військ РФ викликали серйозну стурбованість

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України поділилися, що влада Росії зосередила біля кордонів нашої держави й на захоплених територіях угруповання військ чисельністю 90 тисяч осіб.

Автор: Марта Гичко