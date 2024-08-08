За словами глави дипломатії ЄС, щойно Мінськ стане на шлях демократичних перетворень, Брюссель надасть йому підтримку.

Білоруський режим став співучасником війни Росії проти України. Про це напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він нагадав, що чотири роки тому народ Білорусі вийшов на вулиці, щоб мирно протестувати проти фальсифікованих президентських виборів та спроби Лукашенка позбавити їхнього права визначати своє майбутнє. З того часу, незважаючи на жорстокі репресії, білоруський народ неодноразово і сміливо обстоював свої права людини та демократичне майбутнє своєї країни.

"Режим Лукашенка відповів масштабною кампанією насильства та залякування проти власного народу. Нині ув'язнено близько 1400 політичних в'язнів. Вони є лише частиною тисяч людей, які перебували під вартою з політичних мотивів і звільнялися від них з 2020 року. Лукашенко розпочав тотальне придушення білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ та журналістів, політичних опонентів, незалежних профспілкових діячів, представників національних меншин та, зрештою, всіх громадян, які висловлюють свої погляди як у країні, так і за її межами", - зазначив європейський дипломат. Відео дня

Він підкреслив, що крім широкомасштабних внутрішніх репресій білоруський режим став співучасником незаконної агресивної війни Росії проти України.

"Крім політичної, військової та логістичної підтримки, він сприяв незаконній депортації українських дітей із територій України, тимчасово окупованих Росією. З 2021 року режим також організовував міграційний тиск на зовнішні кордони ЄС", - наголосив Боррель.

Він додав, що ЄС залишається єдиним у своїй підтримці "мужнього народу Білорусі", білоруського демократичного руху та громадянського суспільства у їхньому прагненні до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі як частини мирної Європи.

"Щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС підтримає стабілізацію її економіки та реформування її інститутів, у тому числі за допомогою Комплексного плану економічної підтримки у розмірі до 3 мільярдів євро. Ми продовжимо забезпечувати, щоб голоси білоруського народу були почуті", - резюмував глава європейської дипломатії.

Білорусь і війна в Україні - останні новини

Білорусь обмінює свої товари, обладнання та технології на санкційні. За інформацією Інституту вивчення війни, йдеться про обмін з Нікарагуа, Венесуелою та Кубою.

За даними експертів, Мінськ може продавати цим країнам товари, і обмін на ті, які Білорусь та Росія не можуть придбати самостійно через західні санкції.

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