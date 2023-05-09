Лукашенко в Москві викликали бригаду медиків і відправили його під крапельницю

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який покинув Путіна після параду 9 травня в Москві, вже повернувся додому і навіть показався перед своїми пропагандистами в центрі Мінська.

На опублікованих кадрах білоруський кровопивця, шкутильгаючи, важкою ходою дійшов до монумента Перемоги і поклав вінок.

Разом з Лукашенком були його сини, які стежили за кожним рухом старого диктатора.

Відео дня

Лукашенко, відмовившись від допомоги свого ескорту, сам повільно підійшов до обеліска, нервово поправив піджак і вінок, а потім так само важко схилився.

Також повідомляється, що Лукашенко - всупереч традиції - не виступив із промовою. На церемонії покладання вінків замість диктатора виступив лише міністр оборони Віктор Хренін.

Лукашенко хворий - що відомо

У мережі поширилися чутки про хворобу білоруського диктатора після його появи на параді в Москві 9 травня 2023 року. На руках у Лукашенка помітили сліди від катетерів, сам тиран помітно відставав від іноземної делегації, а після параду не зміг пройти з Путіним і 300 метрів - його відвезли співробітники ФСО на електромобілі.

Кремлівські пропагандисти стверджують, що тоді Лукашенко викликали бригаду медиків і відправили його під крапельницю.

Не було Лукашенка і на званому обіді Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: