Сьогодні це Наталія Кочанова – абсолютний лояліст диктатора.

У разі смерті диктатора Олександра Лукашенка влада в сусідній країні має перейти до голови верхньої палати парламенту Республіки Білорусь Наталії Кочанової.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив білоруський політолог та журналіст Артем Шрайбман. За його словами, багато що буде залежати від того, чи вдасться владній верхівці сусідньої держави деякий час тримати в таємниці факт смерті Лукашенка, щоб мати можливість домовитися між собою щодо подальших дій.

"Якщо всім очевидно, що він помирає, приховувати це декілька днів, як в Узбекистані, не виходить, то за діючою у Білорусі конституцією, влада переходить до голови Верхньої палати парламенту. Цю роль виконує Наталія Кочанова, абсолютний лояліст Лукашенка, напевно, одна із найбільш відданих чиновниць, яка обожнює Лукашенка. Від неї та від сил, які здатні на неї впливати, буде залежати білоруське майбутнє", - сказав він.

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Також Шрайбман впевнений у тому, що у перші дні та часи після смерті Лукашенка Росія буде намагатися нав’язати свої сценарії щодо подальшого майбутнього Білорусі. Через те, що у білоруській верхівці немає людей, які здатні цьому тиску протидіяти, сторони дуже швидко знайдуть консенсус.

Що сталось з Лукашенком

Нагадаємо, що під час параду Перемоги в Москві 9 травня 2023 року Лукашенку стало погано. Не було його і на званому обіді Путіна, куди російський президент запросив лідерів країн, які брали участь у військовому параді.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков пояснив втечу Лукашенка з параду тим, що той дуже й зайнятий.

Як раніше повідомляв УНІАН, Лукашенко в Москві викликали бригаду медиків і відправили його під крапельницю. Після параду у столиці РФ він повернувся додому і навіть показався перед своїми пропагандистами в центрі Мінська.

На опублікованих кадрах диктатор, шкутильгаючи, важкою ходою дійшов до монумента Перемоги і поклав вінок. Разом з Лукашенком були його сини, які стежили за кожним рухом старого диктатора. Крім того, політик відмовився й від традиційної промови.

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