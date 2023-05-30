В ДПСУ вчора показали відео, де білоруські прикордонники намагаються безуспішно завести службовий УАЗ і тягають його по території

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади голову Прикордонного комітету після того, як побачив відеоролик, знятий українськими прикордонниками. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Вчора українські прикордонники за допомогою дрону зняли відео, як їхні білоруські "колеги" по той бік кордону безуспішно намагаються завести службовий УАЗ, тягаючи його по всій території прикордонного пункту. Це відео, вочевидь, потрапило на очі білоруському диктатору.

"Жорстке кадрове рішення не забарилося: з посади злетів прєдсєдатєль їхньої прикордонної служби – генерал Анатолій Лаппо! Крісло займе Костянтин Молостов, до речі, уродженець Росєї! (він раніше був керівником Гродненської прикордонної групи - УНІАН)", - повідомляє ДПСУ.

Відео дня

При цьому українські прикордонники пожартували, що обіцяють Лукашенку і надалі "добросовісно фіксувати "досягнення" ваших підлеглих"

Відео з білоруськими прикордонниками

Як повідомляв УНІАН, вчора у ДПСУ "потролили" білоруських прикордонників, коментуючи відео, де ті тягають службову машину, яка не заводиться. Українські охоронці кордону пожартували, що, мовляв, є "загроза" з Білорусі, бо дрон українських прикордонників зафіксував "переміщення" техніки поблизу кордону, тобто тягання поламаної службової машини.

До речі, Лукашенко досить серьезно сприймає уявну загрозу від України, побоюючись, що Полк Каліновського прийде визволяти Білорусь від його диктатури. Днями стало відомо, що у прикордонній зоні білоруська влада почала будувати оборонну лінію.

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