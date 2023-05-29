В ДПСУ показали "переміщення техніки поблизу кордону".

Українські прикордонники дуже їдко пожартували над білоруськими колегами. Воїнів повеселив один інцидент з того боку кордону.

Як повідомили в ДПСУ, прикордонники зафіксували "загрозливі маневри" білорусів на кордоні з Україною, а саме "переміщення техніки".

"Загроза з Білорусі!? Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення техніки поблизу кордону", - повідомили в ДПСУ, додавши коротке відео.

На кадрах видно, як білоруські прикордонники "переміщують" службовий УАЗ, точніше намагаються переміщувати. Техніка не завелася, попри намагання білорусів.

ДПСУ тролить білоруських прикордонників

Прикордонники РФ неодноразово скиглили, що їх тролять. З боку України для них вивішували білоруський біло-червоно-білий прапор і включали гімн України. Крім того, співробітники ДПСУ показували білорусам загрозливі і непристойні жести, а також нібито вкрали один зі знаків.

Держаний телеканал Білорусі навіть зняв сюжет про роботу вразливих прикордонників на кордоні з Житомирською областю, які поскаржилися, що українські колеги повісили в лісі манекен у формі солдата РФ і назвали його Валєра.

Наприкінці квітня співробітники Держприкордонслужби України потролили білоруських колег сигналом повітряної тривоги.

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