У Білорусі будують фортифікаційні споруди і встановлюють так звані "зуби дракона".
Як пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", лінію пірамідальних бетонних перешкод помітили за 20 кілометрів від кордону з Україною. "У 10 кілометрах від Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона", - йдеться в повідомленні.
Крім того, неподалік ведуться будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд. "Тобто в контрнаступ Лукашенко не вірить, але все рано вирішив перестрахуватися?" - зазначають вони.
Ситуація в Білорусі: останні новини
Сьогодні "Гаюн" писали, що Росія збільшила угруповання військових винищувачів Су-34 і Су-30 на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі.
Нещодавно в Раді Безпеки РБ заявили, що кількість особового складу силових структур країни зараз становить 1,5 мільйона чоловік - до нього входять військовослужбовці, міліція, Комітет держбезпеки, прикордонники, тероборона і народне ополчення.
Сьогодні Лукашенко назвав заяви про масштабний контрнаступ України дезінформацією. Раніше він заявляв, що Україна не збирається нападати на Білорусь, заспокоюючи жителів Гомельської та Брестської областей.