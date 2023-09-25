Він заборонив ввозити, зберігати, експлуатувати і виготовляти безпілотники на території Білорусі.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко обмежив білорусів в БПЛА: він заборонив ввозити, експлуатувати, зберігати і виготовляти дрони на території країни фізичним особам.

Під виключення потрапляють лише особи та організації, у яких є відповідний дозвіл від Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі. Відповідний указ № 297 Лукашенко підписав 25 вересня.

"Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, оборот, експлуатацію та виготовлення цивільних БЛА", - наголошується в постанові.

При цьому Лукашенко дав білорусам 6 місяців на те, щоб вони встигли продати/віддати свої БПЛА "уповноваженим" організаціям. "У частині ввезення, експлуатації та виготовлення БПЛА фізичними особами указ набирає чинності після його офіційного опублікування, а в частині зберігання і обігу - через шість місяців", - йдеться в указі.

Також в Білорусі хочуть ввести облік всіх БПЛА, які знаходяться в державі, створивши автоматизовану систему з даними, скільки і яких дронів кому належить.

Лукашенко пообіцяв відправити на війну останню "людину-білоруса"

Нагадаємо, 17 вересня Лукашенко виступив з низкою заявою на честь Дня народної єдності, який в той день відзначався в Білорусі. Зокрема, він пообіцяв країні "мир" з войовничим уточненням.

Лукашенко вказав, що якщо Білорусі все ж доведеться воювати, то бій буде на рівні оборони Брестської фортеці, поки не помре остання "людина-Білорус".

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