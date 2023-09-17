Лідер Білорусі порекомендував нації не боятися - жити, ростити дітей, але бути готовими стати Брестською фортецею.

Олександр Лукашенко пообіцяв білорусом не воювати у День народної єдності країни і тут же заговорив, що може влаштувати їм нову оборону Брестської фортеці.

Відповідною заявою глава Білорусі відзначився в рамках своєї промови 17 вересня на форумі "Ми - білоруси!", цитує БЕЛТА.

"Звертаючись сьогодні до білорусів, як президент і головнокомандувач хочу вас запевнити: ми не хочемо воювати, і не будемо воювати", - заявив він.

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Лукашенко вказав, що в "сучасних умовах" війна на білоруських землях - неможливе явище. Водночас він завив, що може повторити Брестську фортецю якщо "щось трапиться". Тоді війна йтиме до останньої "людини-білоруса".

"Ми всі станемо Брестською фортецею. Ми будемо до останнього солдата і людини-білоруса захищати свою землю, яка належить нашим дітям", - підкреслив білоруський лідер.

Лукашенко вказав, що за таким сценарієм воювати він буде "в ім'я миру": щоб Білорусь могла розвиватися на фундаменті перемог та досвіду предків.

До цього моменту диктатор закликав білорусів "не переживати" і ростити дітей в спокої. "Білоруси сама миролюбна нація на землі", - заявив Лукашенко.

Він акцентував, що не загрожує світу найманцями ПВК "Вагнер" або атомною зброєю.

Лукашенко заявив, що допоможе Путіну красти українських дітей

Раніше лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не боїться піти під суд через насильницьку депортацію українських дітей. Він вказав, що готовий разом з Путіним профінансувати цей "захід" з союзного бюджету.

Як уточнив Лукашенко, йдеться про переміщення українських дітей з території Донбасу в Білорусь. "Ми (з Путіним - УНІАН) це робили і будемо робити, не дивлячись ні на які закиди", - заявив Лукашенко.

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