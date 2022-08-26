Білоруський диктатор також пригрозив ударами "по центрах прийняття рішень", одночасно додавши, що Мінськ нібито "нікому не погрожує".

Білорусь переобладнала свої бойові літаки для несення російських ракет з ядерними боєголовками.

Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, пише державне видання Белта.

"Ми колись з Путіним у Пітері заявили, що переобладнуємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово!", - сказав Лукашенко.

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Імовірно, мова йде про тактичні фронтові бомбардувальники Су-24 і штурмовики Су-25.

За його словами, країни Заходу в рамках операції "Атлантична рішучість" продовжують вивантаження військової техніки США, після чого вертольоти та обладнання перекинуть в тому числі й до країн Східної Європи.

Білоруський диктатор також пригрозив ударами "по центрах прийняття рішень", одночасно додавши, що Мінськ нібито "нікому не погрожує".

"Нехай думають. Я їх попередив: не дай бог, якась серйозна провокація проти Білорусі - цілі у нас визначені. Центри прийняття рішень - ми їх знаємо. Я не погрожую нікому. Тому ви не турбуйтеся. Вони дивляться за нами, а ми дивимося за ними", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у червні президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що РФ скоро посилить білоруську армію. Зокрема, йшлося про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

Тоді ж Лукашенко попросив Путіна допомогти переобладнати білоруські літаки під ядерну зброю. Глава Кремля запропонував модернізувати білоруські Су-25.

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