Як заявив диктатор, його позиція важливіша, ніж висловлювання канцлера Німеччини і президента РФ.

Суверенітет і незалежність Білорусі непорушні. А заяви президента Володимира Путіна до вторгнення в Україну, про які нещодавно розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, не мають значення.

Такими заявами відзначився самопроголошений лідер Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Його коментар опублікувало місцеве видання БЕЛТА.

"Я знаю іншу точку зору президента Росії. Але головне не те, що говорили Шольц і Путін. А головне те, що я вам кажу: суверенітет, незалежність нашої держави — це речі непорушні. Все!", — заявив Лукашенко.

Диктатор сказав, мовляв, наслухався таких фейків у минулому. Автократ також назвав Шольца "базікою" і заявив, що не слухає людей, які говорять про втрату незалежності Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Шольц провів розмову з Путіним. Перший запевнив другого, що наша держава не стане членом НАТО в найближчі 30 років. Однак президент РФ просував "абсолютно абсурдні" ідеї. На думку Путіна, Україна і Білорусь не повинні бути самостійними державами.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: