Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що РФ скоро посилить білоруську армію.
Армія Білорусі буде посилена оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер-М", публікує БЕЛТА слова глави РФ, сказані в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком.
"...Як ми домовилися, ви поставили питання про це, ми прийняли рішення: упродовж наступних кількох місяців ми передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", які, як відомо, можуть використовувати як балістичні, так і крилаті ракети, як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - цитує агентство російського лідера.
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко почали проводити переговори у Санкт-Петербурзі в Костянтинівському палаці.
23 червня в Москві зустрілися російський міністр оборони Сергій Шойгу і глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін. Під час зустрічі російський чиновник підштовхував білоруського колегу до того, щоб РФ і Білорусь терміново зайнялися спільним "зміцненням обороноздатності".
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Противники, зокрема, увірвався на українську землю з білоруської території. Також з території Білорусі не раз обстрілювали нашу військову і цивільну інфраструктуру.
Очільник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що ймовірність масштабної участі білоруської армії у війні Росії проти нашої держави не дуже висока.
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