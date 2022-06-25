Президент РФ дав білоруській стороні обіцянку щодо озброєння.

Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що РФ скоро посилить білоруську армію.

Армія Білорусі буде посилена оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер-М", публікує БЕЛТА слова глави РФ, сказані в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком.

"...Як ми домовилися, ви поставили питання про це, ми прийняли рішення: упродовж наступних кількох місяців ми передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", які, як відомо, можуть використовувати як балістичні, так і крилаті ракети, як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - цитує агентство російського лідера.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко почали проводити переговори у Санкт-Петербурзі в Костянтинівському палаці.

23 червня в Москві зустрілися російський міністр оборони Сергій Шойгу і глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін. Під час зустрічі російський чиновник підштовхував білоруського колегу до того, щоб РФ і Білорусь терміново зайнялися спільним "зміцненням обороноздатності".

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Противники, зокрема, увірвався на українську землю з білоруської території. Також з території Білорусі не раз обстрілювали нашу військову і цивільну інфраструктуру.

Очільник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що ймовірність масштабної участі білоруської армії у війні Росії проти нашої держави не дуже висока.

Вас також можуть зацікавити новини: