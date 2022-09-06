Лукашенко наполіг на акуратному ставленні до питань щодо громадянства.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до питань видачі громадянства варто підходити виважено і акуратно.

Про це він повідомляє агентство БЕЛТА.

"Я бачу заклопотаність деяких громадян Білорусі про те, що треба б акуратніше ставитися до прийому в громадянство, та й взагалі до допуску на територію Білорусі громадян України", - заявив Лукашенко.

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При цьому він запевнив, що жителям Білорусі не треба турбуватися.

Також Лукашенко вважає, що треба розібратися з громадянами Білорусі, які отримали "карту поляка" (цей документ полегшує іноземцям з польським корінням можливість для в'їзду і проживання).

"Нам треба розібратися: або вони громадяни Білорусі, або вони просто заблудлі, просто взяли цю карту нібито випадково, або у них інша орієнтація", - заявив диктатор.

Лукашенко стверджує, у органів внутрішніх справ і дипломатичної служби є й інші питання у сфері громадянства, які "викликають стурбованість".

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко зібрався ліквідувати партії, які проти курсу влади.

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