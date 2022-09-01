Узурпатор Білорусі зазначив, що "Росія не може програти цю війну".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відкритого уроку історії у школах висловив підтримку Росії. Він також заявив, що "найближчим часом" буде розв'язка війни.

Його цитують білоруські ЗМІ.

Лукашенко почав розповідати маячню нібито у Зеленського конфлікт з військовими.

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"Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, нумо починати переговори, бо Україну зітруть із лиця землі". Україну ділять - поляки зацікавлені у західних територіях країни", - сказав диктатор.

Лукашенко додав, що "розв'язка конфлікту буде вже найближчим часом". Самопроголошений президент Білорусі заявив, що ЗСУ бачать "безперспективність" ситуації.

"Росія не може зазнати там поразки. І я в цьому, і багато білорусів у цьому плані підтримують Росію", - сказав Лукашенко.

Раніше Путін провів відкритий урок школярам 1 вересня й видав сміхотворну фразу.

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