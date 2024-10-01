Диктатор стверджує, що Білорусь і Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.

Білорусь і Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляють росЗМІ.

Зокрема, Лукашенко заявив, що не розуміє, навіщо Україна поширює фейки на цю тему:

"Ми на різного роду авантюри не кидаємося. Я говорю це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції".

Лукашенко висловив здивування тим, що може лежати в основі подібних фейків, і нагадав, що Білорусь і так "натерпілися від того, що сталося після вибуху цієї атомної станції, яку "ми не будували, ми не обслуговували і не підривали", при цьому "основне лихо" лягло на чверть білоруської території, і республіка досі бореться з наслідками катастрофи.

Останні заяви Лукашенка

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі треба готуватися до війни. При цьому, за його словами, якою б "гострою" не була ситуація навколо Білорусі, країна поки не бачить "тенденції до розв'язання проти нас війни".

Водночас Лукашенко сказав, що бачачи, як розгортаються події на фронті в сусідній державі, і вивчаючи війни, що трапилися останніми роками у світі, "ми реформували чотири рази свою армію, а це, напевно, вже вп'яте підходимо до модернізації власних збройних сил".

Вас також можуть зацікавити новини: