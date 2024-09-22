Позиція теперішньої влади Білорусі продиктована виключно вказівками Кремля.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з головою так званої "Донецької народної республіки" Денисом Пушиліним. Про це повідомляється на сайті самопроголошеного президента республіки.

За словами Лукашенка, Білорусь і "ДНР" співпрацюють давно.

"А щодо Білорусі, то у складі України ми завжди співпрацювали з Донецькою областю. І, природно, у ці складні, важкі часи з того часу (вже 10 років) ми не відмовлялися від цієї співпраці, готові продовжувати і нині. Тим більше, що певні напрацювання є, база створена", - заявив Лукашенко.

У свою чергу Пушилін від імені мешканців "ДНР" і себе особисто подякував Олександру Лукашенку за всебічну допомогу, насамперед гуманітарного характеру.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на зустріч Лукашенка з Пушиліним. У зовнішньополітичному відомстві засудили "черговий прояв зневаги Республіки Білорусь до суверенітету та територіальної цілісності України".

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь. Україна відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави", - йдеться у заяві.

В МЗС також закликали білоруський народ усвідомити, що "на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами".

Останні новини з Білорусі

Китай та Білорусь домовилися посилити співпрацю у сферах торгівлі та безпеки. Китай є другим за величиною торговельним партнером Білорусі.

Обидві країни також посилять співпрацю у промислових ланцюгах постачань та продовжать сприяти розвитку торгівлі, аби знизити втрати для обох сторін.

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