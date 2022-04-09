Судячи з фото, Лукашенко сильно не постраждав.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав удар ключкою по обличчю під час сьогоднішнього хокейного матчу в Мінську.

Про це передає пролукашенківський Телеграм-канал "Пул Первого", публікуючи відео інциденту. Він стався під час поєдинку команди Лукашенка зі збірною Мінської області.

"У колі вкидання шайба була у 01. Той хотів її, підбивши ключку, забрати у 7 номера, гравця команди Мінської області. Перший різко відвів ключку в сторону (зберігаючи шайбу), але номер 7 не потрапив по ключці 01, а потрапив по обличчю", - йдеться в повідомленні.

Автори додали, що у гравця, який потрапив ключкою в диктатора, "все в порядку". Лукашенко за підсумками інциденту відбувся пластиром на підборідді та щоці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко став героєм мемів після зустрічі з президентом країни-агресора. Його промову в TikTok, Instagram і Facebook, здається, чи не висміяв тільки ледачий.