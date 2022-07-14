Він зазначив, що найближчим часом представить детальний план стримування енергоспоживання.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія використовує газ як зброю війни і необхідно бути готовими до припинення його поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи з нагоди національного свята Франції, Макрон сказав, що частина цієї мобілізації залучатиме французьких споживачів і підприємства до зменшення споживання енергії.

"Нам потрібно підготуватися до сценарію, коли доведеться обходитися повністю без російського газу", — сказав він.

Він зазначив, що найближчим часом представить детальний план стримування енергоспоживання.

Макрон також сказав, що у світлі вторгнення Росії Франції необхідно продовжувати зміцнювати свою армію, прискорити виробництво нової військової техніки та поповнити свої запаси боєприпасів.

Як повідомлялося, за оцінками енергетичного регулятора Німеччини, щомісячні рахунки за опалення можуть потроїтися наступного року через значне скорочення імпорту російського газу.

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