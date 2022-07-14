Російський газ в Латвію не постачатимуть з початку 2023 року, вирішила влада країни.

У парламенті Латвії (Сейм) у четвер, 14 липня, в остаточному читанні затвердили поправки до закону "Про енергетику", якими передбачено запровадження заборони на поставки газу в країну з Російської Федерації.

Поставки газу з Росії в Латвію вирішили заборонити з 1 січня наступного року, повідомляє Delfi.

Латвійський уряд вже досяг концептуальної домовленості щодо відмови від газу з РФ.

Відмова Латвії від російського газу - це реакція країни на вторгнення армії Росії в Україну.

14 липня латвійська влада прийняла ще одне важливе рішення - Кабмін вирішив, що в країні потрібно знести 69 пам'ятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський і нацистський режими.

Нагадаємо, війська РФ вторглися в Україну рано вранці 24 лютого. Окупанти атакували не лише військові об'єкти, а й об'єкти цивільної інфраструктури. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Країни Євросоюзу запровадили проти Росії нові санкції й допомагали Києву грошима та озброєнням.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала говорив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії не включатиме обмеження на постачання російського газу.

Влада України просила, щоб країни-партнери позбавили Кремль заробітку від поставок газу й нафти.

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