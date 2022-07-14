У парламенті Латвії (Сейм) у четвер, 14 липня, в остаточному читанні затвердили поправки до закону "Про енергетику", якими передбачено запровадження заборони на поставки газу в країну з Російської Федерації.
Поставки газу з Росії в Латвію вирішили заборонити з 1 січня наступного року, повідомляє Delfi.
Латвійський уряд вже досяг концептуальної домовленості щодо відмови від газу з РФ.
Відмова Латвії від російського газу - це реакція країни на вторгнення армії Росії в Україну.
14 липня латвійська влада прийняла ще одне важливе рішення - Кабмін вирішив, що в країні потрібно знести 69 пам'ятних знаків та меморіалів, які прославляють радянський і нацистський режими.
Нагадаємо, війська РФ вторглися в Україну рано вранці 24 лютого. Окупанти атакували не лише військові об'єкти, а й об'єкти цивільної інфраструктури. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.
Країни Євросоюзу запровадили проти Росії нові санкції й допомагали Києву грошима та озброєнням.
Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала говорив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії не включатиме обмеження на постачання російського газу.
Влада України просила, щоб країни-партнери позбавили Кремль заробітку від поставок газу й нафти.
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