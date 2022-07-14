За його словами, необхідно готуватися до того, що війна в Україні триватиме.

Війна Росії проти України буде продовжуватися, а літо і початок осені "будуть важкими".

Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю з нагоди Дня взяття Бастилії, передає BFMTV.

За його словами, необхідно готуватися до того, що війна в Україні триватиме.

"Я кажу, що ця війна триватиме, але Франція завжди буде в змозі допомогти Україні", - сказав Макрон.

Франція провела військовий парад на честь Дня взяття Бастилії, щоб "віддати честь" Україні та країнам східної Європи.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що війна в Україні завершиться до кінця року. За його словами, Росія не може і не повинна виграти. Французький лідер зазначив, що єдина мета агресії Росії - скорочення території України. Він додав, що санкції проти країни-агресора будуть продовжені, а європейська підтримка України триватиме стільки, скільки потрібно.

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