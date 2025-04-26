Російський дикатор повинен довести, що він хоче миру, заявив президент Франції.

Російський диктатор Володимир Путін повинен довести, що він справді хоче миру. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після своєї зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Римі 26 квітня. Відповідний допис Макрона з'явився на платформі Х.

Французький президент назвав свою зустріч із президентом України "дуже позитивним обміном".

За його словами, Зеленський сказав про те, що "Україна готова до безумовного припинення вогню" і хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації. І це та мета, наголосив президент Франції, яку "ми поділяємо з президентом Трампом" (Дональд Трамп – президент США, - ред.).

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"Тепер президенту Путіну належить довести, що він дійсно хоче миру. Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, створеної в Парижі в березні минулого року, для досягнення як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні", - написав французький лідер.

Останні заяви Трампа і Путіна щодо війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, президент РФ Володимир Путін підтвердив готовність Росії до переговорів з Україною "без попередніх умов". Відповідну заяву зробив 26 квітня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, цю готовність глава Кремля висловив на зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Тим часом президент США Трамп після зустрічі із президентом України Зеленським у Ватикані заявив, що у кремлівського диктатора Володимира Путіна не було жодної причини випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні. Він припустив, що, можливо, Путін не хоче припиняти війну, і з ним "потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"".

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