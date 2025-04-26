Дональд Трамп також прокоментував низку останніх новин у західних ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані опублікував довгий пост, у якому заявив, що у кремлівського диктатора Володимира Путіна не було жодної причини випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче припиняти війну, а просто підбиває мене, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій", - зазначив він у своїй соціальній мережі Truth Social.

Крім того, він засудив західні ЗМІ, які критикують його. Президент США назвав "безглуздою" їхню інформацію про те, що Україна повинна повернути собі окуповані території, включно з Кримом, щоб зупинити "бійню, найгіршу з часів Другої світової війни".

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"Чому цей легковажний репортер не говорить про те, що саме Обама дозволив Росії вкрасти Крим в України, навіть без єдиного пострілу?", - підкреслив Трамп.

Однак він також заявив, що повномасштабна війна не повинна була бути розпочата. І що вона була "програна з першого дня", "її взагалі не повинно було бути".

"Я просто намагаюся розібратися в тому бардаку, який залишили мені Обама і Байден, - і це справжній кошмар. Його [Путіна] потрібно ставити на місце - через "банківські" чи "вторинні санкції"? Занадто багато людей помирає!", - підсумував американський лідер.

Останні новини про Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, про що розмовляли Трамп і Зеленський у Ватикані. Український президент наголосив, що зустріч була "хорошою". "Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат щодо всіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - зазначив він.

Крім того, у перші 100 днів президентства Трампа Росія отримала безліч поступок. Світ побачив і тиск на Україну з метою поступки територій Росії, і обіцянку послабити санкції проти РФ, і навіть прощення за вторгнення в Україну.

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