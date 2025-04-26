До цього президент України поговорив з Дональдом Трампом.

У суботу, 26 квітня, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зустрілися у Римі для обговорення продовження зусиль з пошуку шляхів до миру. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі X.

"Відбувається зараз: президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон розмовляють тет-а-тет про подальші мирні зусилля", - повідомив Сибіга.

Також голова МЗС України опублікував фото з зустрічі лідерів України та Франції.

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У французькому виданні Le Monde з посиланням на Єлисейський палац зазначили, що у Римі відбувся "позитивний" обмін думками між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо України.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Соборі Святого Петра у Ватикані перед урочистою церемонією прощання з Папою Римським Франциском відбулася зустрі президентів України та США. Спілкування тривало 15 хвилин.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, лідери України та США домовилися продовжити переговори. Команди працюють над організацією продовження зустрічі.

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