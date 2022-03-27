Президент Франції вважає, що європейці "не воюють із російським народом".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "не буде використовувати" слова американського президента Джо Байдена, який назвав Володимира Путіна "м'ясником".

На думку Макрона, не потрібно доводити до ескалації війни в Україні "ні словами, ні діями" пише Le Figaro.

"Мета – зупинити війну, не вступаючи у війну. Якщо ми хочемо зробити це, не має бути ескалації ні на словах, ні в діях", - сказав французький президент.

Він також зазначив, що Європа більше не перебуває у контексті "холодної війни" між Москвою та Вашингтоном.

"Ми, європейці, не повинні піддаватися жодній ескалації. Ми, європейці, не повинні забувати нашу географію та історію. Ми не воюємо з російським народом", - вважає Макрон.

Президент Франції додав, що в понеділок або вівторок проведе розмову з Путіним, на якій планує обговорити організацію евакуації жителів з Маріуполя.

Цю операцію, зазначає Макрон, необхідно провести "якомога швидше, в найближчі кілька днів", за участю Туреччини, Греції та гуманітарних організацій у співпраці з українською владою та мером Маріуполя.

Коментуючи "цинізм російської сторони" щодо гуманітарних коридорів президент Франції зазначив, що "є міжнародне гуманітарне право", якого "ми маємо намір дотримуватися".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Маріуполі залишається абсолютно трагічною, адже окупанти не допускають гуманітарні вантажі.

За його словами, про такий "огидний цинізм" окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців Маріуполя та інших міст України він буде й надалі дуже детально інформувати народи інших країн.

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