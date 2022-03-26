Американський лідер розкритикував Путіна після зустрічі з українськими біженцями у Польщі і зазначив, що після таких візитів його завжди дивує "глибина і сила людського духу".

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "м'ясником".

Відповідну заяву він зробив після візиту до українських біженців у Варшаві, інформує CNN.

На запитання журналістів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів:

"Він м'ясник".

Байден також розповів, що раніше бував він бував у подібних місцях у своєму житті, але сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".

"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати дякую", - сказав він.

"Кожен з цих дітей сказав щось на кшталт:" Моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться". І я пам'ятаю, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили", - сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на зустрічі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і міністром оборони Олексієм Рєзніковим повідомив, що війна Росії проти України змінить історію 21-го століття.

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