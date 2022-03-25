Гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 тис. 477 маріупольців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Маріуполі залишається абсолютно трагічною, адже окупанти не допускають гумвантажі.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

Він нагадав, що впродовж тижня вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів, усього врятували із заблокованих міст 37 тисяч 606 людей.

Зокрема, гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 тис. 477 маріупольців.

"Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів. Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів. Зображаючи, ніби почали щось роздавати людям", - сказав президент.

За його словами, про такий "огидний цинізм" окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців Маріуполя та інших міст України він буде й надалі дуже детально інформувати народи інших країн.

"Це дуже важливо. Хочу підкреслити: не тільки політиків та урядовців, а саме народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - підкреслив президент.

Він додав, що лише протягом тижня виступив у парламентах Італії, Японії, Франції, Швеції, а також перед учасниками самітів НАТО, "Великої сімки" та лідерів Європейського Союзу.

"Кожен із цих виступів привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому. Відгуки демонструють, що українська позиція була почута. І це – головна моя мета у таких виступах", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Організація Об'єднаних Націй отримує "все більше інформації", що підтверджує наявність масових поховань в оточеному Маріуполі.