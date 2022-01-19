Франція шукає дипломатичні шляхи вирішення кризи довкола України.

Французький глава Еммануель Макрон закликав Європейський Союз до "відвертої розмови" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він заявив у середу в Європарламенті у зверненні до законодавців, цитує Reuters.

Макрон сказав, що країни ЄС повинні також визначити між собою "новий порядок стабільності і безпеки", який вони потім обговорять з Москвою.

"Безпека нашого континенту неподільна", – заявив французький лідер.

Він додав, що блок повинен створити таке становище, щоб переконатися, що "його можна поважати", зокрема переконавшись, що він не надто енергозалежний від Росії.

Франція разом з Німеччиною, заявив Макрон, хоче продовжити пошук політичної відповіді на напруженість довкола України у так званому "нормандському форматі".

Читайте такожЕвакуація дипломатів РФ з України: спікер російського МЗС ополчилася на Білий дімМакрон є прихильником власної "стратегічної автономії" ЄС в галузі оборони. У листопаді 2019 року він оскандалився заявою про нібито "смерть мозку" НАТО через відсутність координації між членами Альянсу.

Французький лідер має консервативні погляди на політику, що об’єднує його з главою Кремля Володимиром Путіним, який нібито виступає за "здоровий консерватизм".

У тому ж 2019 році в інтерв’ю "правому" журналу Макрон, коментуючи міграційну кризу у Європі, сказав, що бажав би бачити в країні легальних мігрантів з Африки, ніж нелегальні "українські чи болгарські банди".

У вересні 2021 року у Франції підтвердили напружені відносини з НАТО.

Франція, як і Німеччина, виступають за дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні, спровокованої діями Кремля. Париж зацікавлений у кількох переговорних майданчиках з Україною та Росією, які Москва продовжує ігнорувати.

У березні 2021 року Макрон з іще тоді канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорили з Путіним Донбас без участі України, що спричинило міжнародний скандал.

Наприкінці грудня Москва запропонувала ЄС та США свої "гарантії безпеки" щодо невступу низки пострадянських країн у НАТО. Проте члени Альянсу ультиматум РФ за результатами попередніх зустрічей відкинули.

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