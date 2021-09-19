Очільник МЗС Франції заявив про "брехню" і відсутність довіри в Альянсі.

На тлі загострення у відносинах з Австралією та США Париж вважає напруженими свої відносини з НАТО.

Як повідомляє DW, відповідну заяву в ефірі французького ТБ зробив міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, рішення Австралії розірвати контракт з французькою Naval Group щодо будівництва підводних човнів ускладнило взаємодію Парижа з Північноатлантичним альянсом.

"Слід також поставити під сумнів міцність союзу зі Сполученими Штатами", - наголосив Ле Дріан. За його словами, якщо мова йде про "справжній альянс", то його учасники "розмовляють один з одним і демонструють взаємну повагу, чого в даному випадку не було".

На думку глави МЗС Франції, це рішення поставило під загрозу нову стратегічну концепцію НАТО. Він заявив про "брехню" і відсутність довіри.

За словами Ле Дріана, Париж дізнався про угоду США та Австралії за годину до офіційного оголошення про неї.

Зазначимо, за часів де Голля в 1966 році Франція вийшла з військової організації НАТО, залишившись учасницею політичної структури Альянсу, однак у 2009 році відновила повноцінне членство.

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Проблеми Франції з США та Австралією

Нагадаємо, Франція відкликала послів із США та Австралії для консультацій, після того, як Канберра відмовилася від раніше підписаного контракту з французькою компанією заради угоди зі США про атомні підводні човни.

У своїй заяві міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що таке рішення ухвалив президент Еммануель Макрон, який обурений тим, як Сполучені Штати, Велика Британія і Австралія домовилися про угоду, не інформуючи про це Францію.

Рішення Макрона про відкликання дипломатів відображає обурення Парижа, який назвав рішення Вашингтона "жорстоким", а дії Канберри - "ударом у спину". Відкликавши дипломатів Франція дала зрозуміти, що сприймає дії США і Австралії як серйозний підрив довіри

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія купить американські крилаті ракети великої дальності "Томагавк" у рамках оборонного Альянсу AUKUS, про створення якого 15 вересня оголосили Австралія, США і Велика Британія. Також будуть закуплені протикорабельні ракети великої дальності LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) і ракети класу "повітря - земля". Першим проектом AUKUS стане оснащення Австралії атомними підводними човнами без ядерної зброї. Після оголошення про створення альянсу AUKUS Австралія вийшла із угоди з Францією щодо будівництва підводних човнів на $66 мільярдів.

Автор: Дмитро Захаров