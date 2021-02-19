Президент Франції вважає, що НАТО повинно мати нову стратегічну концепцію.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за побудову нової "безпекової архітектури в Європі", але з дотриманням діалогу з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить в онлайн-режимі за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена.

Макрон заявив про необхідність "побудови безпекового порядку денного".

"Ми повинні разом побудувати або відбудувати порядок денний безпеки або безпекову архітектуру. У цьому зв'язку йдеться про нову стратегічну концепцію НАТО", - заявив він.

Макрон сказав, що лідерам держав необхідно обговорити відповідні пропозиції і спробувати "знайти нову безпекову архітектуру".

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"Ця спільна концепція також означає, що ми повинні мати діалог з Росією. Для нас обов'язково залишатися у мирі", - сказав Макрон.

Російська агресія і безпека Європи

17 лютого генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що треба оновити стратегічну концепцію НАТО через агресію Російської Федерації проти України і піднесення Китаю.

Генеральний секретар запропонує лідерам країн-членів НАТО узгодити оновлення стратегічної концепції НАТО у зв'язку з новими викликами.

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Автор: Віталій Саєнко