Президент Франції Еммануель Макрон висловився за побудову нової "безпекової архітектури в Європі", але з дотриманням діалогу з Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить в онлайн-режимі за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена.
Макрон заявив про необхідність "побудови безпекового порядку денного".
"Ми повинні разом побудувати або відбудувати порядок денний безпеки або безпекову архітектуру. У цьому зв'язку йдеться про нову стратегічну концепцію НАТО", - заявив він.
Макрон сказав, що лідерам держав необхідно обговорити відповідні пропозиції і спробувати "знайти нову безпекову архітектуру".
Читайте такожБайден запевняє, що США захищатимуть усіх союзників по НАТО
"Ця спільна концепція також означає, що ми повинні мати діалог з Росією. Для нас обов'язково залишатися у мирі", - сказав Макрон.
Російська агресія і безпека Європи
- 17 лютого генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що треба оновити стратегічну концепцію НАТО через агресію Російської Федерації проти України і піднесення Китаю.
- Генеральний секретар запропонує лідерам країн-членів НАТО узгодити оновлення стратегічної концепції НАТО у зв'язку з новими викликами.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram