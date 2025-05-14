Заморожені російські активи потрібно направити на відбудову України після закінчення війни.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1. При цьому він зазначив, що наразі немає "жодної правової бази" для таких дій.
"Коли війна закінчиться, нам доведеться використовувати заморожені російські активи для участі у відбудові України... Але наразі немає жодної правової бази", - сказав Макрон.
Крім цього, він зауважив, що поки немає даних про те, чи буде російський диктатор Володимир Путін їхати до Стамбула на переговори. Макрон зазначив, що Франція очікує на реакцію з боку Кремля.
"Мета полягає в тому, щоб досягти припинення вогню на суші, в повітрі та на морі, щоб обговорити питання територій та гарантій безпеки", – додав Макрон.
Він також підкреслив важливість підтримки України, зокрема у посиленні ЗСУ. За його словами, після укладення мирної угоди, першочерговою гарантією безпеки має стати зміцнення української армії, яку наразі активно готують. Для цього буде потрібна велика кількість озброєння, саме тому інвестиції в оборонну сферубудуть направлятися і надалі.
Переговори у Стамбулі 15 травня
Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні провести 15 травня у Стамбулі прямі переговори без жодних попередніх умов.
Під час пропозиції Путін жодного разу не згадав про ініціативу "коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що "Росія має власну позицію" щодо припинення вогню.