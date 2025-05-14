Також французький президент сказав, що посилене озброєння ЗСУ триватиме.

Заморожені російські активи потрібно направити на відбудову України після закінчення війни.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1. При цьому він зазначив, що наразі немає "жодної правової бази" для таких дій.

"Коли війна закінчиться, нам доведеться використовувати заморожені російські активи для участі у відбудові України... Але наразі немає жодної правової бази", - сказав Макрон.