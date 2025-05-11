Це остання спроба Путіна уникнути зобов'язань щодо 30-денного припинення вогню.

Пропозиція Володимира Путіна про прямі переговори з Україною - це остання його спроба уникнути зобов'язань щодо 30-денного припинення вогню. При цьому підготовка до цього оголошення була вкрай дивною, та й саме воно виглядало "зліпленим нашвидкуруч у коридорі", пише Sky News.

Видання зазначає, що, хоча Кремль назвав це значущою заявою Володимира Путіна, але його коментарі в точності повторюють те, про що Москва говорить уже кілька тижнів, тільки з додаванням дати.

Так, Путін запропонував провести 15 травня в Стамбулі прямі переговори з Україною і обговорити деталі більш тривалого перемир'я. Однак, "проблема в тому, що Туреччина, схоже, про це не знає", пише Sky News, оскільки Путін сказав, що подзвонить президенту Реджепу Таїпу Ердогану завтра.

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"З огляду на очевидну підтримку Америкою ультиматуму Європи до Росії (припинення вогню або санкції), він повинен був відповісти чимось новим. Але ця пропозиція виглядала так, немов була наспіх зліплена в коридорі", - зазначає видання.

Підготовка до цього оголошення також була вкрай дивною. Спочатку було оголошено, що це буде прес-конференція, на якій ЗМІ зможуть поставити запитання, але заява "коаліції рішучих" з України все змінила:

"Спочатку це було зроблено як підбиття підсумків двосторонніх зустрічей, які Путін провів цього тижня з лідерами країн, що приїхали на святкування Дня Перемоги. Але ультиматум з Європи, схоже, застав Кремль зненацька".

На той час, коли Путін нарешті з'явився ближче до другої години ночі, запитань уже не було, тільки заява. У результаті незрозуміло, навіщо було запрошувати журналістів, зазначає видання.

При цьому, коли кореспондент SkyNews зміг поставити запитання прессекретарю Путіна, запитавши його, чи не є це черговою тактикою затягування часу з боку Росії, у відповідь отримав запевнення, що "Це дуже серйозний підхід".

Пропозиція про переговори

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Після чого російський диктатор виступив із відповідною пропозицією - відновити переговори з Україною 15 травня - у Туреччині, без попередніх умов.

При цьому, за його словами, Москва в майбутньому може продовжити термін перемир'я, оголошеного на 9 травня. Про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів він не згадав.

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