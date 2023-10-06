Внесок США в підтримку України становить 0,3% ВВП країни.

Багато з невеликих європейських країн-союзників України виділяють більшу частку своєї економічної могутності на підтримку України, ніж США. Про це йдеться в аналізі CNN міжнародної допомоги Україні.

Як зазначає видання, за даними Кільського інституту, США виділили другу за величиною суму грошей на допомогу Україні в цілому, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу, після Європейського Союзу, який направив в цілому близько 85,1 мільярда доларів. Ця цифра не включає внески окремих країн-членів ЄС, які враховуються окремо.

При цьому, як показують дані, на відміну від деяких дрібніших союзників України, внесок США становить 0,3% ВВП країни.

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Допомога Україні від союзників

Раніше Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет, з якого викреслили всі витрати на підтримку України. При цьому головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив, що Європа при всьому бажанні не зможе компенсувати Україні той обсяг зброї, який надходить від США.

На думку голови Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами Олександри Устинової, якщо США найближчим часом не схвалять нову допомогу Україні, ЗСУ відчують дефіцит зброї вже через "місяць-півтора". .

Європейські політики відверто говорять, що країни НАТО вже побачили дно у власних запасах зброї через постачання Україні.

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