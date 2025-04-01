Президент США назвав рішення суду "дуже важливою справою".

Рішення суду заборонити лідерці французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен балотуватися на державні посади президент США Дональд Трамп назвав "дуже важливою справою". Про це пише Politico.

"Я все про це знаю, і багато людей думали, що її ні за що не засудять. Її заборонили на п'ять років, а вона була провідним кандидатом", - сказав Трамп, маючи на увазі ймовірну участь Ле Пен у майбутніх президентських виборах у Франції.

Видання нагадало, що раніше речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс сказала, що коли людей виключають з політики, то це викликає "занепокоєння".

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"Виключення людей з політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон, який ведеться проти президента Трампа тут, у Сполучених Штатах", - сказала Брюс, відмовившись прямо коментувати справу Ле Пен.

Вирок Марін Ле Пен: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Марін Ле Пен засуджено до чотирьох років тюремного ув'язнення, два з яких є умовними, а ще два вона повинна носити електронний браслет. Також політикиня має виплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Також суд заборонив Ле Пен обиратися до органів влади терміном на п'ять років. Дванадцять помічників, які проходили у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту, також були визнані винними в розтраті. Суд оцінив загальний збиток у 2,9 млн євро.

Згодом прихильники Ле Пен заступилися за "подругу Путіна". Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав пост на її підтримку: "Я - Марін". Зі свого боку член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс зазначив, що "шокований неймовірно суворим" вироком. Заступник голови Ради міністрів Італії Маттео Сальвіні звинуватив Брюссель в "оголошенні війни". А у Кремлі вказали на порушення демократичних норм європейськими столицями.

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