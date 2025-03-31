Суд заборонив Ле Пен обиратися до органів влади строком на п'ять років.

Лідерку французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і вісім членів Європарламенту визнано винними в розтраті коштів. Про це повідомляє Le Monde.

Лен Пен звинуватили в нецільовому використанні державних коштів.

Оновлено о 14:00. Її засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення, два з яких є умовними, а ще два Ле Пен повинна буде носити електронний браслет. Також політикиня має виплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Відео дня

Уточнюється, що суд заборонив Ле Пен обиратися до органів влади терміном на п'ять років. Дванадцять помічників, які проходили у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту, також були визнані винними в розтраті. Суд оцінив загальний збиток у 2,9 млн євро.

За версією слідства, Ле Пен, будучи депутаткою Європарламенту в період з 2004 до 2017 рік, найняла чотирьох фіктивних помічників. Вони були працевлаштовані на посади помічників депутатів Європарламенту й отримували за це зарплатню, хоча насправді працювали або на саму Ле Пен, або на її партію.

Серед таких помічників виявилися охоронець і глава апарату Марін Ле Пен Тьєррі Леж'є і Катрін Грізе.

Розслідування, що з 2014 року проводило Європейське управління по боротьбі з шахрайством, незалежний слідчий орган Європейського союзу (ЄС), засвідчило, що Грізе провела лише 740 хвилин у Європейському парламенті, коли мала виконувати роль помічниці в період із жовтня 2014 року по серпень 2015 року. Обвинувачення вважає, що вона здебільшого виконувала функції глави канцелярії у штаб-квартирі партії "Національний фронт" у Нантері.

Крім фіктивного працевлаштування, Ле Пен підозрюють у причетності до схеми розкрадання грошей, які виплачували її партії в період із 2004 до 2016 року. Стверджується, що вона нібито відігравала "центральну роль" у цій системі та дозволяла своїм близьким соратникам збагачуватися за рахунок коштів ЄС.

Звинувачення проти Марін Ле Пен

Прокуратура Парижа зажадала ув'язнити Марін Ле Пен на п'ять років, а також заборонити їй обіймати державні посади протягом того ж терміну. Її і ще понад 20 представників "Національного об'єднання" звинуватили в нецільовому використанні коштів ЄС.

Сама Ле Пен раніше звинуватила прокурорів у прагненні "позбавити французів можливості голосувати за тих, за кого вони хочуть". Також вона закликала президента Франції Еммануеля Макрона піти у відставку, звинувативши його в політичній кризі в країні.

Вас также могут заинтересовать новости: