Президент США підтвердив свою майбутню поїздку в Саудівську Аравію, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою майбутню поїздку в Саудівську Аравію, а також анонсував візити до кількох інших країн. Про це пише CNN.

За словами американського президента, окрім Саудівської Аравії, він відвідає ще Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми також збираємося до Катару, а також, можливо, ми збираємося до кількох інших країн. ОАЕ дуже важливі. Ймовірно, зупинимося на ОАЕ і Катарі. І Саудівська Аравія. Їх (країни, - ред.) три, а потім ми також поїдемо в інші місця, але на Близькому Сході це, здається, три", - розповів Трамп.

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Він додав, що поїздки можуть відбутися "наступного місяця, можливо, трохи пізніше".

"Минулого разу, коли я був у Саудівській Аравії, я поставив її першою у списку, тому що вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів, військових та інших. Я погодився зробити це знову, і вони погодилися витратити майже трильйон доларів грошей на наші американські компанії, що для мене означає робочі місця", - зазначив президент США.

Перший закордонний візит Трампа на посаді президента: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп у травні відвідає Саудівську Аравію у межах своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий дім.

За даними джерел Axios, потенційну поїздку обговорювали останніми тижнями між високопосадовцями США та їхніми саудівськими колегами, зокрема в кулуарах переговорів про війну в Україні, які відбувалися в Саудівській Аравії.

"Джерело, обізнане із запланованим візитом, повідомило, що саудівці хочуть, щоб візит відбувся після досягнення припинення вогню між Росією та Україною", - писав Axios.

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