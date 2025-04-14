У 2014 році знаменитий письменник приїжджав в Україну і захоплювався її громадянами.

Помер перуанський письменник і нобелівський лауреат Маріо Варгас Льоса. Йому було 89 років. В останні роки письменник мало з'являвся на публіці.

Льоса помер у столиці Перу, Лімі, в оточенні сім'ї і "в мирі з собою", повідомив його син Альваро Варгас Льоса в соцмережі X. Він додав, що публічної церемонії прощання з письменником не буде.

Нобелівську премію з літератури Льосі присудили 2010 року. Письменника вважали живим класиком латиноамериканської літератури. Він був автором романів "Розмова в "Соборі"" і "Зелений будинок".

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Нагадаємо, 11 років тому легендарний письменник приїжджав в Україну і висловив захоплення її громадянами. Він відвідав Дніпро та Київ, де поспілкувався зі студентами Київського Національного університету ім. Т. Шевченка.

"Вірю, що тут, в Україні, відбувся героїчний подвиг в ім'я свободи, який глибоко вразив усіх чоловіків і жінок світу, усіх хто цінує демократію, законність і свободу", - сказав тоді письменник.

Хто такий Маріо Варгас Льоса

Майбутній письменник народився 28 березня 1936 року в місті Арекіпа. Закінчив національний Університет Сан-Маркос у Лімі, продовжив навчання в Іспанії, а потім переїхав до Франції.

У 1950-х роках він почав публікувати свої книги. Перший роман Варгаса Льоси "Місто і пси" (також відомий як "Час героя"), викривав корупцію і насильство в перуанській військовій школі. Книга, опублікована 1962 року, принесла Льосі світову популярність.

За своє життя Льоса написав близько 50 творів, які були перекладені більш ніж 45 мовами. Він став лауреатом багатьох престижних нагород, включно з Премією Мігеля де Сервантеса - головною літературною премією для іспаномовних творів.

У 1990 році його роман "Тітонька Хулія і писака" (1977) було екранізовано. Головні ролі у фільмі зіграли Барбара Герші та Кіану Рівз.

У своїх творах Варгас Льоса постійно повертався до тем авторитаризму, насильства і мачизму.

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